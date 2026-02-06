D94 RACCORDO TANGENZIALE DI BARI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BARI NORD-ALLACCIAMENTO TANGENZIALE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 6 febbraio 2026 – Sulla D94 Raccordo Tangenziale di Bari, per consentire lavori di manutenzione degli impianti idraulici, attività di ispezione e ripristino delle barriere di sicurezza e lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 9 e martedì 10 febbraio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Bari nord e l’allacciamento con la SS16 Tangenziale di Bari, in entrambe le direzioni.

Di conseguenza, sarà completamente chiuso lo svincolo di Modugno, in entrata e in uscita, sulla D94 Raccordo Tangenziale di Bari.

La stazione di Bari nord, sulla A14 Bologna-Taranto, sarà chiusa in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Pescara.

Sarà chiuso anche il ramo di allacciamento R88-SS96 per chi proviene dalla SS96 Bari-Altamura ed è diretto sulla D94.

Contestualmente sarà chiusa, sulla A14, l’area di servizio “Murge ovest”, situata tra Bitonto e Bari nord, verso Bari. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Pescara:

per chi proviene dalla SS16 Tangenziale di Bari da Foggia, uscire allo svincolo 9 della Tangenziale e rientrare dallo stesso in direzione Foggia, proseguire sulla SS16 Adriatica verso Foggia e sulla SP88 Bitonto-Giovinazzo in direzione di Bitonto, per poi entrare in A14 alla stazione di Bitonto;

per chi proviene dalla SS16 Tangenziale di Bari da Brindisi, proseguire sulla SS16 Adriatica in direzione di Foggia, immettersi sulla SP88 Bitonto-Giovinazzo verso Bitonto ed entrare in A14 alla stazione di Bitonto;

per chi proviene dallo svincolo di Bari Zona Industriale ed è diretto in A14/Pescara, proseguire sulla SS96 Bari-Altamura verso Bari, proseguire sulla SS16 Adriatica in direzione di Foggia e sulla SP88 Bitonto-Giovinazzo verso Bitonto, per poi entrare in A14 alla stazione di Bitonto;

per chi proviene dallo svincolo di Modugno ed è diretto in A14/Pescara, proseguire sulla SP1 Modugno-Bari e sulla SS96 Bari-Altamura verso Bari, immettersi sulla SS16 in direzione di Foggia e sulla SP88 Bitonto-Giovinazzo verso Bitonto ed entrare in A14 alla stazione di Bitonto;

verso la SS16 Tangenziale di Bari:

per chi proviene dalla A14/Pescara, uscire alla stazione di Bitonto;

per chi proviene dall’entrata di Bari Zona Industriale, percorrere la SS96 Bari-Altamura verso Bari, fino a raggiungere la SS16 Tangenziale di Bari;

per chi proviene dallo di Modugno, percorrere la SP1 Bari-Modugno e la SS96 Bari-Altamura verso Bari, fino a raggiungere la SS16 Tangenziale di Bari.