D94 RACCORDO TANGENZIALE DI BARI/A14: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO BARI ZONA INDUSTRIALE-ALLACCIAMENTO SS16 TANGENZIALE DI BARI E SVINCOLO DI MODUGNO

Roma, 24 settembre 2026 – Sulla D94 Raccordo Tangenziale di Bari/A14 Bologna-Taranto, sono state annullate le chiusure del tratto compreso tra Bari Zona Industriale e l’allacciamento con la SS16 Tangenziale di Bari, verso Bari, che erano previste nelle due notti di giovedì 24 e venerdì 25 settembre; di conseguenza, sarà regolarmente aperta l’entrata di Modugno, verso la Tangenziale.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.