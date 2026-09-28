D94 RACCORDO TANGENZIALE DI BARI/A14: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BARI ZONA INDUSTRIALE-ALLACCIAMENTO SS16 TANGENZIALE DI BARI E SVINCOLO DI MODUGNO

Roma, 28 settembre 2026 – Sulla D94 Raccordo Tangenziale di Bari/A14 Bologna-Taranto, per consentire attività propedeutiche alla riqualifica dei cordoli delle barriere di sicurezza, nelle due notti di mercoledì 30 settembre e giovedì 1 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Bari Zona Industriale e l’allacciamento con la SS16 Tangenziale di Bari, verso Bari.

Contestualmente sarà chiuso lo svincolo di Modugno, in entrata verso Bari, e l’R88 (Bari Zona Industriale-allacciamento SS96), per chi proviene dalla SS96 Bari-Altamura ed è diretto sulla D94 Complanare sud di Bari, verso la SS16 Tangenziale di Bari.

In alternativa si consiglia:

per chi proviene dalla A14, dopo l’uscita obbligatoria a Bari Zona Industriale, percorrere la SS96 Bari-Altamura, verso Bari, fino a raggiungere la SS16 Tangenziale di Bari;

per chi proviene da Modugno, percorrere la SP1 Bari-Modugno verso Bari, la SS96 Bari-Altamura, verso Bari, fino a raggiungere la SS16 Tangenziale di Bari.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.