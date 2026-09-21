D94 RACCORDO TANGENZIALE DI BARI/A14: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BARI ZONA INDUSTRIALE-ALLACCIAMENTO SS16 TANGENZIALE DI BARI E SVINCOLO DI MODUGNO

Roma, 21 settembre 2026 – Sulla D94 Raccordo Tangenziale di Bari/A14 Bologna-Taranto, per consentire attività propedeutiche alla riqualifica dei cordoli delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra Bari Zona Industriale e l’allacciamento con la SS16 Tangenziale di Bari, verso Bari, con contestuale chiusura dello svincolo di Modugno, in entrata verso la SS16 Tangenziale di Bari, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di martedì 22 alle 6:00 di mercoledì 23 settembre;

-nelle due notti di giovedì 24 e venerdì 25 settembre, con orario 22:00-6:00.

In alternativa si consiglia:

per chi proviene dalla A14, dopo l’uscita obbligatoria a Bari Zona Industriale, percorrere la SS96 Bari-Altamura, verso Bari, fino a raggiungere la SS16 Tangenziale di Bari;

per chi proviene da Modugno, percorrere la SP1 Bari-Modugno e la SS96 Bari-Altamura, verso Bari, fino a raggiungere la SS16 Tangenziale di Bari.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.