D94 RACCORDO TANGENZIALE DI BARI/A14: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA TANGENZIALE DI BARI
D94 RACCORDO TANGENZIALE DI BARI/A14: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA TANGENZIALE DI BARI
Roma, 4 aprile 2026 – Sulla D94 Raccordo Tangenziale di Bari/A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 23:00 di questa sera sabato 4 alle 6:00 di domenica 5 aprile, sarà chiuso, per chi proviene dalla SS16 Adriatica – da Brindisi – il Ramo di immissione sulla Tangenziale di Bari, verso la A14 Bologna-Taranto, in direzione Pescara.
In alternativa, uscire allo svincolo 7B della Tangenziale e immettersi sulla SS96 Bari-Altamura verso Altamura, fino a raggiungere lo svincolo di Bari Zona Industriale, per il successivo ingresso in A14 alla stazione di Bari nord.