D94 RACCORDO TANGENZIALE DI BARI/A14: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI BARI ZONA INDUSTRIALE

Roma, 9 ottobre 2026 – Sulla D94 Raccordo Tangenziale di Bari/A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di lunedì 12 alle 6:00 di martedì 13 ottobre, sarà chiuso il Ramo di allacciamento R88 Raccordo Bari Zona Industriale-SS96 Bari Altamura, per chi proviene dalla stazione di Bari nord (A14 Bologna-Taranto) ed è diretto verso la SS96; di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo di Bari Zona Industriale, in uscita per chi proviene dalla stazione di Bari nord (A14).

In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Modugno, sulla stessa D94.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.