D94 RACCORDO TANGENZIALE DI BARI/A14: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA TANGENZIALE DI BARI
D94 RACCORDO TANGENZIALE DI BARI/A14: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA TANGENZIALE DI BARI
Roma, 21 novembre 2026 – Sulla D94 Raccordo Tangenziale di Bari/A14, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 22:00 di martedì 24 alle 6:00 di mercoledì 25 novembre, sarà chiuso, per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto e da Modugno, il Ramo di immissione sulla SS16 Tangenziale di Bari, verso Foggia.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per chi proviene dalla A14, uscire allo svincolo di Bari Zona Industriale, sulla D94 Complanare sud di Bari, immettersi sulla SS96 Bari-Altamura verso Bari e proseguire poi sulla SS16 Tangenziale di Bari verso Foggia;
per chi proviene da Modugno, proseguire verso Bari, sulla SP1 Bari-Modugno e sulla SS96 Bari-Altamura, fino a raggiungere la SS16 Tangenziale di Bari.
Chi proseguirà oltre lo svincolo di Bari Zona Industriale, verrà obbligatoriamente deviato sulla SS16 in direzione Brindisi-Lecce, dove potrà uscire allo svincolo 9 della Tangenziale e rientrare dallo stesso svincolo in direzione di Foggia.
Contestualmente sarà chiuso, per chi percorre la SS16 Tangenziale di Bari e proviene da Brindisi-Lecce, il Ramo di immissione sulla D94 Raccordo Tangenziale/A14, verso la A14, direzione Pescara.
In alternativa, proseguire sulla SS16 verso Foggia, uscire allo svincolo 7B e immettersi sulla SS96 Bari-Altamura fino a raggiungere lo svincolo di Bari Zona Industriale, con successivo ingresso in A14 alla stazione di Bari nord.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.