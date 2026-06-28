D94 RACCORDO TANGENZIALE DI BARI/A14: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA TANGENZIALE DI BARI
D94 RACCORDO TANGENZIALE DI BARI/A14: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA TANGENZIALE DI BARI
Per lavori di competenza Anas
Roma, 28 giugno 2026 – Per lavori di competenza Anas, sulla D94 Raccordo Tangenziale di Bari/A14 Bologna-Taranto, dalle 21:00 di mercoledì 1 alle 6:00 di giovedì 2 luglio, sarà chiuso, per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto e da Modugno, il Ramo di immissione sulla SS16 Tangenziale di Bari, verso Foggia.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per chi proviene dalla A14, uscire allo svincolo di Bari Zona Industriale, sulla D94 Complanare sud di Bari, immettersi sulla SS96 Bari-Altamura verso Bari e proseguire poi sulla SS16 Tangenziale di Bari verso Foggia;
per chi proviene da Modugno, proseguire verso Bari sulla SP1 Bari-Modugno e sulla SS96 Bari-Altamura, fino a raggiungere la SS16 Tangenziale di Bari.
Chi proseguire oltre lo svincolo di Bari Zona Industriale, verrà obbligatoriamente deviato sulla SS16 in direzione Brindisi-Lecce, dove potrà uscire allo svincolo 9 della Tangenziale e rientrare dallo stesso svincolo in direzione di Foggia.