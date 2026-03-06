D94 RACCORDO TANGENZIALE DI BARI/A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BARI ZONA INDUSTRIALE-ALLACCIAMENTO TANGENZIALE

Roma, 6 marzo 2026 – Sulla D94 Raccordo Tangenziale di Bari/A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino delle barriere di sicurezza, nelle due notti di lunedì 9 e martedì 10 marzo, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Bari Zona Industriale e l’allacciamento con la Tangenziale di Bari, in direzione di quest’ultima.

Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo di Modugno, in entrata verso la Tangenziale e chiuso anche l’allacciamento SS96/R88, per chi proviene dalla SS96 Bari-Altamura ed è diretto sulla D94, verso la Tangenziale. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

chi proviene dalla A14 ed è diretto sulla Tangenziale di Bari, verso Foggia/Brindisi/Lecce, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Bari Zona Industriale, immettersi sulla SS96 Bari-Altamura verso Bari, fino a raggiungere la Tangenziale;

per chi proviene da Modugno ed è diretto sulla Tangenziale di Bari, verso Foggia/Brindisi/Lecce, seguire le indicazioni per Bari percorrendo la SP1 Bari-Modugno e la SS96 Bari-Altamura, fino a raggiungere la Tangenziale.