D94 RACCORDO TANGENZIALE DI BARI/A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO SS16 TANGENZIALE-MODUGNO VERSO LA A14

Roma, 13 febbraio 2026 – Sulla D94 Raccordo Tangenziale di Bari/A14 Bologna-Taranto, per consentire attività propedeutiche di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle due notti di lunedì 16 e martedì 17 febbraio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS16 Tangenziale di Bari e Modugno, verso la A14 Bologna-Taranto, direzione Pescara.

In alternativa, chi proviene da Foggia, dovrà uscire allo svincolo 7 della Tangenziale di Bari e rientrare dallo stesso in direzione di Foggia, uscire poi allo svincolo 7B e proseguire sulla SS96 Bari-Altamura verso Altamura, fino a raggiungere lo svincolo di Bari Zona Industriale, con successivo ingresso in A14 alla stazione di Bari nord.

Si ricorda la chiusura, in modalità continuativa, sul ramo di allacciamento SS16 Tangenziale di Bari/D94 Raccordo A14 Bologna-Taranto/Tangenziale di Bari, dell’immissione sulla D94, per chi proviene da Brindisi-Lecce ed è diretto verso la A14 Bologna-Taranto, in direzione di Pescara.