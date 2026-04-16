D94 RACCORDO TANGENZIALE DI BARI/A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA SS96 BARI-ALTAMURA. R88 BARI ZONA INDUSTRIALE/SS96 BARI ALTAMURA: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA D94
D94 RACCORDO TANGENZIALE DI BARI/A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA SS96 BARI-ALTAMURA. R88 BARI ZONA INDUSTRIALE/SS96 BARI ALTAMURA: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA D94
Roma, 16 aprile 2026 – Sulla D94 Raccordo Tangenziale di Bari/A14 Bologna-Taranto e sul Raccordo Bari Zona Industriale/SS96 Bari-Altamura (R88), per consentire lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione, dalle 22:00 di questa sera, giovedì 16, alle 6:00 di venerdì 17 aprile, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Sulla D94 Raccordo Tangenziale di Bari/A14 Bologna-Taranto:
-sarà chiuso, per chi proviene da Bari nord (A14 Bologna-Taranto) il Ramo di immissione sulla SS96 Bari-Altamura, in entrambe le direzioni, Bari e Altamura.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Modugno, sulla D94.
Sul Raccordo Bari Zona Industriale/SS96 Bari-Altamura (R88):
-sarà chiuso, per chi proviene dalla SS96 Bari-Altamura, il Ramo di immissione sulla D94 Raccordo Tangenziale di Bari/A14 Bologna-Taranto, verso la SS16 Adriatica.
In alternativa, proseguire sulla SS96 verso Bari fino a raggiungere la SS16 Adriatica.