D94 RACCORDO TANGENZIALE DI BARI/A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ALLACCIAMENTO SS16 TANGENZIALE-MODUGNO VERSO LA A14
Roma, 16 febbraio 2026 – Sulla D94 Raccordo Tangenziale di Bari/A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento SS16 Tangenziale di Bari e Modugno, verso la A14 Bologna-Taranto, direzione Pescara, prevista dalle 22:00 di martedì 17 alle 6:00 di mercoledì 18 febbraio.
Rimane confermata, come da programma, la chiusura del suddetto tratto, dalle 22:00 di questa sera lunedì 16 alle 6:00 di martedì 17 febbraio, per consentire attività propedeutiche di riqualifica delle barriere di sicurezza.
In alternativa, chi proviene da Foggia, dovrà uscire allo svincolo 7 della Tangenziale di Bari e rientrare dallo stesso in direzione di Foggia, uscire poi allo svincolo 7B e proseguire sulla SS96 Bari-Altamura verso Altamura, fino a raggiungere lo svincolo di Bari Zona Industriale con successivo ingresso in A14 alla stazione di Bari nord.