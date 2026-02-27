D94 RACCORDO TANGENZIALE BARI/A14: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO BARI ZONA INDUSTRIALE-BARI NORD

Roma, 27 febbraio 2026 – Sulla D94 Raccordo Tangenziale di Bari/A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 27, alle 6:00 di sabato 28 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Bari Zona Industriale e Bari nord, verso la A14 Bologna-Taranto, direzione Pescara.

Sulla A14 sarà contestualmente chiusa la stazione di Bari nord, in entrata verso Pescara e chiusa anche l’area di servizio “Murge est”, situata tra Bari nord e Bitonto, verso Pescara.

Inoltre, sull’R88 (Bari Zona Industriale-allacciamento SS96 Bari-Altamura), sarà chiuso il Ramo di allacciamento che dalla SS96 Bari-Altamura, da Bari e da Altamura, immette sulla D94, verso la A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene dalla SS16 Tangenziale di Bari ed è diretto verso Pescara, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Bari Zona Industriale, potrà percorrere la viabilità ordinaria: SS96 Bari-Altamura verso Bari, SS16 Adriatica in direzione di Foggia, SP88 Bitonto-Giovinazzo verso Bitonto ed entrare in A14 alla stazione di Bitonto;

per chi proviene dalla SS96 ed è diretto verso Pescara, potrà proseguire la SS96 Bari-Altamura verso Bari, SS16 Adriatica in direzione di Foggia, SP88 Bitonto-Giovinazzo verso Bitonto ed entrare in A14 alla stazione di Bitonto.