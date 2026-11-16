D94 RACCORDO A14/TANGENZIALE DI BARI: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA TANGENZIALE VERSO A14/PESCARA
D94 RACCORDO A14/TANGENZIALE DI BARI: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA TANGENZIALE VERSO A14/PESCARA
Roma, 16 novembre 2026 – Sulla D94 Raccordo A14 Bologna-Taranto/Tangenziale di Bari, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 16, alle 6:00 di martedì 17 novembre, sarà chiuso, per chi proviene dalla SS16 Adriatica, da Brindisi, il Ramo di immissione sulla Tangenziale di Bari, verso la A14 Bologna-Taranto, in direzione Pescara.
In alternativa, uscire allo svincolo 7B della Tangenziale e immettersi sulla SS96 Bari-Altamura verso Altamura, fino a raggiungere lo svincolo di Bari Zona Industriale, per il successivo ingresso in A14 alla stazione di Bari nord.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.