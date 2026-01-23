D94 RACCORDO A14 BOLOGNA-TARANTO/TANGENZIALE DI BARI E SS16 TANGENZIALE DI BARI: AL VIA LAVORI DI AMMODERNAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA

Lunedì 26 e martedì 27 gennaio chiusure notturne propedeutiche sulla D94

Roma, 23 gennaio 2026 – Sulla D94 Raccordo A14 Bologna-Taranto/Tangenziale di Bari e sul Ramo di allacciamento SS16 Tangenziale/D94 dalla mattina di martedì 27 gennaio prenderanno il via le attività di riqualifica delle barriere di sicurezza.

Il cronoprogramma delle lavorazioni, che per specifiche ragioni tecniche dovranno essere effettuate in assenza di traffico, è stato condiviso con la Prefettura e gli Enti Territoriali con l’avvio delle lavorazioni dalle ore 6:00 di martedì 27 gennaio.

L’intervento, che rientra nell’ambito del piano di ammodernamento che Autostrade per l’Italia sta portando avanti sulla rete in gestione, riguarderà, in particolare, la sostituzione delle barriere di sicurezza con nuovi dispositivi di ultima generazione, in linea con la vigente normativa e vedrà l’impiego di più squadre operanti su diversi turni, sette giorni su sette, con l’obiettivo di ottimizzare al massimo le lavorazioni.

Al fine di consentire attività propedeutiche all’esecuzione dei lavori, sulla D94, nelle due notti di lunedì 26 e martedì 27 gennaio, con orario 22:00-6:00, sarà necessario adottare i seguenti provvedimenti:

-la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento A14 Bologna-Taranto/SS16 Tangenziale di Bari e Modugno, verso la A14 Bologna-Taranto, direzione Pescara.

In alternativa si consiglia:

per chi proviene da Brindisi, uscire allo svincolo 7B della Tangenziale, immettersi sulla SS96 Bari-Altamura, verso Altamura, fino allo svincolo di Bari Zona Industriale, per poi entrare sulla A14 alla stazione di Bari nord;

per chi proviene da Foggia, uscire allo svincolo 7 della Tangenziale di Bari e rientrare dallo stesso in direzione di Foggia, uscire poi allo svincolo 7B e proseguire sulla SS96 Bari-Altamura verso Altamura, fino a raggiungere lo svincolo di Bari Zona Industriale, con successivo ingresso in A14 alla stazione di Bari nord;

-la chiusura del tratto compreso tra Bari Zona Industriale e l’allacciamento con la Tangenziale di Bari, in direzione di quest’ultima.

Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo di Modugno, in entrata verso la Tangenziale e chiuso anche l’allacciamento SS96/R88, per chi proviene dalla SS96 Bari-Altamura ed è diretto sulla D94, verso la Tangenziale. In alternativa si consiglia:

per chi proviene dalla A14 ed è diretto verso la Tangenziale di Bari, verso Foggia/Brindisi/Lecce, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Bari Zona Industriale, immettersi sulla SS96 Bari-Altamura verso Bari, fino a raggiungere la Tangenziale;

per chi proviene da Modugno ed è diretto verso la Tangenziale di Bari, verso Foggia/Brindisi/Lecce, seguire le indicazioni per Bari percorrendo la SP1 Bari-Modugno e la SS96 Bari-Altamura, fino a raggiungere la Tangenziale.

Il cantiere sarà, quindi, operativo dalle 6:00 di martedì 27 gennaio, in modalità continuativa, fino al termine delle attività previsto entro le vacanze pasquali; in tale periodo, rimarranno chiusi i seguenti tratti autostradali:

Sulla D94 Raccordo A14 Bologna-Taranto/Tangenziale di Bari:

-per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto e da Modugno, sarà chiuso il ramo di immissione sulla SS16 Tangenziale di Bari, verso Foggia.

In alternativa, si consiglia:

per chi proviene dalla A14, uscire allo svincolo di Bari Zona Industriale, sulla D94 Raccordo A14/Tangenziale di Bari, immettersi sulla SS96 Bari-Altamura verso Bari e proseguire poi sulla SS16 Tangenziale di Bari, verso Foggia.

Chi proseguirà oltre lo svincolo di Bari Zona Industriale, verrà deviato obbligatoriamente sulla SS16 Tangenziale di Bari, verso Brindisi-Lecce, uscire allo svincolo 9 e rientrare dallo stesso in direzione Foggia;

per chi proviene da Modugno, proseguire verso Bari sulla SP1 Bari-Modugno e sulla SS96 Bari-Altamura, fino a raggiungere la SS16 Tangenziale di Bari.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla SS16 Tangenziale di Bari verso Brindisi, uscire allo svincolo 9 e rientrare dallo stesso in direzione di Foggia.

Sul ramo di allacciamento SS16 Tangenziale di Bari/D94 Raccordo A14 Bologna-Taranto/Tangenziale di Bari:

-sarà chiusa l’immissione sulla D94, per chi proviene da Brindisi-Lecce, ed è diretto verso la A14 Bologna-Taranto, in direzione di Pescara.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla SS16 Tangenziale verso Foggia fino all’uscita 7B, percorrere la SS96 Bari-Altamura verso Altamura, fino a raggiungere lo svincolo di Bari Zona Industriale, con successivo ingresso in A14 alla stazione di Bari nord.

La Direzione di Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia ha previsto, per l’intero periodo delle attività, il potenziamento del servizio di assistenza, il rafforzamento dei presidi operativi a supporto dell’utenza e della segnaletica.