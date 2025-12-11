D94 COMPLANARE SUD DI BARI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA BARI ZONA INDUSTRIALE E IL BIVIO CON LA TANGENZIALE DI BARI VERSO BARI

Roma, 11 dicembre 2025 – Alle ore 13:45 circa, sulla Autostrada D94 Complanare sud di Bari, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Bari zona industriale e il bivio con la Tangenziale di Bari, in direzione Bari, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 674.5.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, all’interno del tratto chiuso, il traffico scorre su una corsia e non si registrano accodamenti, in direzione Bari.

Gli utenti che dalla A14 Bologna-Taranto sono diretti verso Brindisi/Lecce, devono uscire allo svincolo di Bari zona industriale sulla D94 e seguire la SS96 Bari-Altamura verso Bari. Per chi proviene da Modugno ed è diretto verso Brindisi/Lecce, deve seguire la SP1 Bari-Modugno verso Bari e proseguire sulla SS96 verso Bari, da cui è possibile immettersi sulla tangenziale di Bari.