D94 COMPLANARE SUD DI BARI/TANGENZIALE: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA TANGENZIALE DI BARI VERSO PESCARA
Roma, 23 settembre 2025 – Sulla D94 Complanare sud di Bari, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di questa sera, martedì 23, alle 6:00 di mercoledì 24 settembre, sarà chiuso, per chi proviene dalla SS16 Adriatica, da Brindisi, il ramo di immissione sulla Tangenziale di Bari, verso la A14 Bologna-Taranto, direzione Pescara.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 7B della Tangenziale, immettersi sulla SS96 Bari-Altamura verso Altamura, fino a raggiungere lo svincolo di Bari Zona Industriale, con ingresso in A14 alla stazione di Bari nord.