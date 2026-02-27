D94 COMPLANARE SUD DI BARI: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO ALLACCIAMENTO SS16 TANGENZIALE-MODUGNO VERSO LA A14

Roma, 27 febbraio 2026 – Sulla D94 Complanare sud di Bari, sono terminati in anticipo rispetto al programma i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale; di conseguenza, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento SS16 Tangenziale di Bari e Modugno, verso la A14 Bologna-Taranto, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, venerdì 27, alle 6:00 di sabato 28 marzo.