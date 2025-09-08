D94 COMPLANARE SUD DI BARI: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO ALLACCIAMENTO A14/SS16 TANGENZIALE-BARI NORD

Roma, 8 settembre 2025 – Sulla D94 Complanare sud di Bari (allacciamento A14 Bologna-Taranto/Tangenziale di Bari), è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento A14 Bologna-Taranto/SS16 Tangenziale di Bari e Bari nord, verso la A14/Pescara, che era prevista nelle tre notti di lunedì 8, martedì 9 e mercoledì 10 settembre, con orario 22:00-6:00.