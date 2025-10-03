D94 COMPLANARE SUD DI BARI E R88 RACCORDO BARI ZONA INDUSTRIALE-SS96: CHIUSURE NOTTURNE
Roma, 3 ottobre 2025 – Sulla D94 Complanare sud di Bari e sul Raccordo Bari Zona Industriale-allacciamento SS96 (R88), per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 6 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 7 OTTOBRE
Sulla D94 Complanare sud di Bari:
-sarà chiuso lo svincolo di Bari Zona Industriale, in entrata per chi proviene dalla SS96 Bari-Altamura verso la SS16 Adriatica e in uscita per chi proviene da Bari nord (A14 Bologna-Taranto).
In alternativa si consiglia:
per la chiusura dell’entrata, proseguire sulla SS96 verso Bari, fino a raggiungere la SS16 Adriatica;
per la chiusura dell’uscita: utilizzare il successivo svincolo di Modugno.
Sul Raccordo Bari Zona Industriale-allacciamento SS96 (R88):
-sarà chiuso, per chi proviene da Bari Zona Industriale (D94 Complanare sud di Bari), il Ramo di allacciamento sulla SS96, verso Altamura.
Dopo la deviazione obbligatoria sulla SS96 verso Bari, uscire a Modugno e rientrare dallo stesso svincolo, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Altamura.
DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 7 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 8 OTTOBRE
Sul Raccordo Bari Zona Industriale-allacciamento SS96 (R88):
-sarà chiuso, per chi proviene da Bari Zona Industriale (D94 Complanare sud di Bari), il Ramo di allacciamento sulla SS96, verso Altamura.
Dopo la deviazione obbligatoria sulla SS96 verso Bari, uscire a Modugno e rientrare dallo stesso svincolo per riprendere il proprio itinerario in direzione di Altamura.