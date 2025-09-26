D94 COMPLANARE SUD DI BARI E R88: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ALLACCIAMENTO TANGENZIALE BARI-BARI NORD VERSO LA A14

Roma, 26 settembre 2025 – Sulla D94 Complanare sud di Bari, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 29 e martedì 30 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A14 Bologna-Taranto/SS16 Tangenziale di Bari e Bari nord, verso la A14/Pescara.

Di conseguenza, sarà chiusa l’entrata di Modugno verso la A14 e chiuso il ramo di allacciamento R88 (Bari Zona Industriale-allacciamento SS96)/SS96, per chi proviene dalla SS96 Bari-Altamura ed è diretto sulla D94 Complanare sud di Bari; inoltre, sarà chiusa l’entrata di Bari nord, verso Pescara.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene dalla SS16 Tangenziale di Bari (da Foggia), uscire allo svincolo 9 della Tangenziale di Bari e rientrare dallo stesso in direzione Foggia, proseguire poi sulla SS16 Adriatica, sempre verso Foggia e sulla SP88 Bitonto-Giovinazzo in direzione di Bitonto, con ingresso in A14 attraverso la stazione di Bitonto;

per chi proviene dalla SS16 Tangenziale di Bari (da Brindisi), percorrere la SS16 Adriatica verso Foggia e la SP88 Bitonto-Giovinazzo verso Bitonto ed entrare in A14 alla stazione di Bitonto;

per chi proviene dallo svincolo di Bari Zona Industriale ed è diretto sulla A14 verso Pescara, percorrere la SS96 Bari-Altamura verso Bari, la SS16 Adriatica verso Foggia e la SP88 Bitonto-Giovinazzo in direzione di Bitonto ed entrare in A14 alla stazione di Bitonto;

per chi proviene dallo svincolo di Modugno ed è diretto sulla A14 verso Pescara: percorrere la SP1 Modugno-Bari in direzione di Bari, la SS96 Bari-Altamura in direzione di Bari, la SS16 Adriatica verso Foggia, la SP88 Bitonto-Giovinazzo verso Bitonto ed entrare in A14 alla stazione di Bitonto.