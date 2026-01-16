D94 COMPLANARE SUD DI BARI: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI ALLACCIAMENTO A14/SS16 TANGENZIALE-MODUGNO E BARI ZONA INDUSTRIALE-ALLACCIAMENTO TANGENZIALE

Roma, 16 gennaio 2026 – Sulla D94 Complanare sud di Bari, per consentire attività propedeutiche ai lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 19 alle 6:00 di martedì 20 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A14 Bologna-Taranto/SS16 Tangenziale di Bari e Modugno, verso la A14 Bologna-Taranto, direzione Pescara.

In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti itinerari:

per chi proviene da Brindisi, uscire allo svincolo 7B della Tangenziale, immettersi sulla SS96 Bari-Altamura verso Altamura fino allo svincolo di Bari Zona Industriale, per poi entrare sulla A14 alla stazione di Bari nord;

per chi proviene da Foggia, uscire allo svincolo 7 della Tangenziale di Bari e rientrare dallo stesso in direzione di Foggia, uscire poi allo svincolo 7B e proseguire sulla SS96 Bari-Altamura verso Altamura, fino a raggiungere lo svincolo di Bari Zona Industriale, con successivo ingresso in A14 alla stazione di Bari nord;

-dalle 22:00 di martedì 20 alle 6:00 di mercoledì 21 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Bari Zona Industriale e l’allacciamento con la Tangenziale di Bari, in direzione di quest’ultima.

Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo di Modugno, in entrata verso la Tangenziale e chiuso anche l’allacciamento SS96/R88, per chi proviene dalla SS96 Bari-Altamura ed è diretto sulla D94, verso la Tangenziale. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene dalla A14 ed è diretto verso la Tangenziale di Bari, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Bari Zona Industriale, immettersi sulla SS96 Bari-Altamura verso Bari, fino a raggiungere la Tangenziale;

per chi proviene da Modugno ed è diretto verso la Tangenziale di Bari, seguire le indicazioni per Bari percorrendo la SP1 Bari-Modugno e la SS96 Bari-Altamura, fino a raggiungere la Tangenziale.