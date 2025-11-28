D94 COMPLANARE SUD DI BARI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE TANGENZIALE

Roma, 28 novembre 2025 – Sulla D94 Complanare sud di Bari, per consentire attività propedeutiche alla riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle tre notti di lunedì 1, martedì 2 e mercoledì 3 dicembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso, per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto e da Modugno, il Ramo di immissione sulla SS16 Tangenziale di Bari, verso Foggia.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene dalla A14, uscire allo svincolo di Bari Zona Industriale, sulla D94 Complanare sud di Bari, immettersi sulla SS96 Bari-Altamura verso Bari e proseguire poi sulla SS16 Tangenziale di Bari;

per chi proviene da Modugno, proseguire verso Bari sulla SP1 Bari-Modugno e sulla SS96 Bari-Altamura, fino a raggiungere la SS16 Tangenziale di Bari.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla SS16 Tangenziale di Bari verso Brindisi, uscire allo svincolo 9 della Tangenziale e rientrare dallo stesso in direzione di Foggia.