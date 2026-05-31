D94 COMPLANARE SUD DI BARI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BARI NORD-ALLACCIAMENTO TANGENZIALE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 31 maggio 2026 – Sulla D94 Complanare sud di Bari, per consentire attività di ispezione e ripristino delle barriere di sicurezza, attività di ispezione degli impianti di illuminazione e lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, nelle due notti di mercoledì 3 e giovedì 4 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Bari nord e l’allacciamento con la Tangenziale di Bari, in entrambe le direzioni.

Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo di Modugno, in entrata e in uscita.

Inoltre, sulla A14 Bologna-Taranto, sarà chiusa la stazione di Bari nord, in entrata e in uscita e chiusa anche l’area di servizio “Murge ovest”, situata nel tratto compreso tra Bitonto e Bari nord, verso Bari.

Sarà chiuso l’allacciamento tra il Ramo R88 (SS96 Bari-Altamura/Bari Zona Industriale) e la D94 Complanare sud di Bari, per chi proviene dalla SS96, in direzione della D94 Complanare sud di Bari.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene dalla SS16 Tangenziale di Bari, da Foggia ed è diretto verso Pescara, uscire allo svincolo 9 della Tangenziale di Bari e rientrare dallo stesso verso Foggia, proseguire sulla SS16 in direzione di Foggia, sulla SP88 Bitonto-Giovinazzo verso Bitonto ed entrare in A14 alla stazione di Bitonto;

per chi proviene dalla SS16 Tangenziale di Bari, da Brindisi ed è diretto verso Pescara, proseguire sulla SS16 Adriatica verso Foggia, immettersi sulla SP88 Bitonto-Giovinazzo verso Bitonto ed entrare in A14 alla stazione di Bitonto;

per chi proviene dallo svincolo di Bari Zona Industriale ed è diretto sulla A14, verso Pescara, proseguire sulla SS96 Bari-Altamura verso Bari, sulla SS16 in direzione di Foggia, sulla SP88 Bitonto-Giovinazzo in direzione di Bitonto ed entrare in A14 alla stazione di Bitonto;

per chi proviene dallo svincolo di Modugno ed è diretto sulla A14, verso Pescara, proseguire sulla SP1 Modugno-Bari verso Bari, percorrere la SS96 Bari-Altamura in direzione di Bari, la SS16 in direzione di Foggia, la SP88 Bitonto-Giovinazzo verso Bitonto ed entrare in A14 alla stazione di Bitonto.