D94 COMPLANARE SUD DI BARI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO SS16 TANGENZIALE-MODUGNO VERSO LA A14

Roma, 21 febbraio 2026 – Sulla D94 Complanare sud di Bari, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, nelle quattro notti di martedì 24, mercoledì 25, giovedì 26 e venerdì 27 febbraio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS16 Tangenziale di Bari e Modugno, verso la A14 Bologna-Taranto, direzione Pescara.

In alternativa, si consiglia di utilizzare i seguenti itinerari:

per chi proviene da Brindisi/Lecce: uscire allo svincolo 7B della Tangenziale, immettersi sulla SS96 Bari-Altamura verso Altamura fino allo svincolo di Bari Zona Industriale, per poi entrare sulla A14 alla stazione di Bari nord;

per chi proviene da Foggia: uscire allo svincolo 7 della Tangenziale e rientrare dallo stesso in direzione di Foggia, uscire poi allo svincolo 7B e proseguire sulla SS96 Bari-Altamura verso Altamura, fino a raggiungere lo svincolo di Bari Zona Industriale con successivo ingresso in A14 alla stazione di Bari nord.