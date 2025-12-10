D94 COMPLANARE SUD DI BARI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO SS16 TANGENZIALE-BARI ZONA INDUSTRIALE VERSO LA A14
Roma, 10 dicembre 2025 – Sulla Complanare sud di Bari (D94), per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 12 alle 6:00 di sabato 13 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS16 Tangenziale di Bari e Bari Zona Industriale, verso la A14 Bologna-Taranto/Pescara, con contestuale chiusura dello svincolo di Modugno, in entrata verso la A14.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per chi proviene dalla SS16, da Brindisi ed è diretto sulla A14 verso Pescara, uscire allo svincolo 7B della Tangenziale di Bari, proseguire sulla SS96 Bari-Altamura verso Altamura, fino a raggiungere lo svincolo di Bari Zona Industriale, con successivo ingresso in A14 alla stazione di Bari nord;
per chi proviene dalla SS16, da Foggia ed è diretto sulla A14 verso Pescara, uscire allo svincolo 7 della Tangenziale di Bari e rientrare sulla Tangenziale verso Foggia, uscire allo svincolo 7B, proseguire sulla SS96 Bari-Altamura verso Altamura, fino a raggiungere lo svincolo di Bari Zona Industriale, con successivo ingresso in A14 alla stazione di Bari nord;
per la chiusura dell’entrata dello svincolo di Modugno, verso la A14/Pescara, seguire la SP1 Bari-Modugno verso Bari, percorrere la SS96 Bari-Altamura verso Altamura, fino a raggiungere l’entrata di Bari Zona Industriale, con ingresso in A14 alla stazione di Bari nord.