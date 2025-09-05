D94 COMPLANARE SUD DI BARI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A14/SS16 TANGENZIALE-BARI NORD

Roma, 5 settembre 2025 – Sulla D94 Complanare sud di Bari (allacciamento A14 Bologna-Taranto/Tangenziale di Bari), per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di lunedì 8, martedì 9 e mercoledì 10 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A14 Bologna-Taranto/SS16 Tangenziale di Bari e Bari nord, verso la A14/Pescara.

Di conseguenza, saranno chiusi i seguenti svincoli/stazioni: Modugno (sulla D94) e Bari nord (sulla A14 Bologna-Taranto), in entrata verso la A14/Pescara e chiuso anche il ramo di allacciamento R88-SS96, per chi proviene dalla SS96 Bari-Altamura ed è diretto sulla D94.

Inoltre, sarà chiuso il ramo di allacciamento R88-SS96 per chi proviene dalla stazione di Bari nord ed è diretto sulla SS96 Bari-Altamura, con conseguente chiusura dell’uscita di Bari Zona Industriale, per chi proviene dalla A14 (dalla stazione di Bari nord).

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

-per chi proviene dalla SS16 Tangenziale di Bari (da Foggia), uscire allo svincolo 9 della Tangenziale di Bari e rientrare dallo stesso in direzione Foggia, proseguire poi sulla SS16 Adriatica, sempre verso Foggia e sulla SP88 Bitonto-Giovinazzo in direzione di Bitonto ed entrare in A14 alla stazione di Bitonto;

-per chi proviene dalla SS16 Tangenziale di Bari (da Brindisi), proseguire sulla SS16 Adriatica verso Foggia, immettersi poi sulla SP88 Bitonto-Giovinazzo verso Bitonto ed entrare in A14 attraverso la stazione di Bitonto;

-per chi proviene dallo svincolo di Bari Zona Industriale ed è diretto sulla A14 verso Pescara, proseguire sulla SS96 Bari-Altamura verso Bari, proseguire poi sulla SS16 Adriatica verso Foggia e sulla SP88 Bitonto-Giovinazzo in direzione di Bitonto ed entrare in A14 attraverso la stazione di Bitonto;

-per chi proviene dallo svincolo di Modugno ed è diretto sulla A14 verso Pescara, proseguire verso Bari sulla SP1 Modugno-Bari e sulla SS96 Bari-Altamura, immettersi poi sulla SS16 Adriatica verso Foggia, sulla SP88 Bitonto-Giovinazzo verso Bitonto ed entrare in A14 attraverso la stazione di Bitonto; per la chiusura del ramo di allacciamento R88-SS96 verso la SS96 Bari-Altamura, utilizzare lo svincolo di Modugno.