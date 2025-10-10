D94 COMPLANARE SUD DI BARI: CHIUSURE NOTTURNE ALLACCIAMENTO A14/SS16 TANGENZIALE-BARI ZONA INDUSTRIALE E ALLACCIAMENTO A14/SS16 TANGENZIALE-MODUGNO

Roma, 10 ottobre 2025 – Sulla D94 Complanare sud di Bari, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 13 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 14 OTTOBRE Sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A14 Bologna-Taranto/SS16 Tangenziale di Bari (km 676+800) e lo svincolo di Bari Zona Industriale (km 672+500), verso la A14. Sarà contestualmente chiusa l’entrata dello svincolo di Modugno, verso la A14.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

-per chi proviene dalla SS16 (da Foggia) ed è diretto sulla A14, in direzione di Pescara: uscire allo svincolo 7 della Tangenziale di Bari, per poi riprendere la stessa Tangenziale in direzione di Foggia, uscire poi allo svincolo 7B della Tangenziale di Bari e proseguire sulla SS96 Bari-Altamura verso Altamura, fino a raggiungere lo svincolo di Bari Zona Industriale con successivo ingresso in A14 alla stazione di Bari nord;

-per chi proviene dalla SS16 (da Brindisi) ed è diretto sulla A14, in direzione di Pescara: uscire allo svincolo 7B della Tangenziale di Bari, con immissione sulla SS96 Bari-Altamura in direzione Altamura, fino a raggiungere lo svincolo di Bari Zona Industriale con successivo ingresso in A14 alla stazione di Bari nord.

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 14 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 15 OTTOBRE sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A14 Bologna-Taranto/SS16 Tangenziale di Bari e Modugno, verso la A14 Bologna-Taranto, direzione Pescara. In alternativa, si consiglia di utilizzare i seguenti itinerari:

-per chi proviene da Brindisi: uscire allo svincolo 7B della Tangenziale, immettersi sulla SS96 Bari-Altamura verso Altamura fino allo svincolo di Bari Zona Industriale, per poi entrare sulla A14 alla stazione di Bari nord;

-per chi proviene da Foggia: uscire allo svincolo 7 della Tangenziale di Bari e rientrare dallo stesso in direzione di Foggia, uscire poi allo svincolo 7B e proseguire sulla SS96 Bari-Altamura verso Altamura, fino a raggiungere lo svincolo di Bari Zona Industriale con successivo ingresso in Al4 alla stazione di Bari nord.