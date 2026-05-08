D94 COMPLANARE SUD DI BARI: CHIUSURA NOTTURNA IN DIREZIONE DELLA A14 BOLOGNA-TARANTO

Roma, 8 maggio 2026 – Per consentire lavori di manutenzione degli impianti idraulici, attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza e di manutenzione della pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 11 alle 6:00 di martedì 12 maggio, sarà chiuso l’intero tracciato della D94 Complanare sud di Bari, verso la A14 Bologna-Taranto.

Di conseguenza, sarà chiusa l’uscita di Bari Zona Industriale, per chi proviene dalla A14 e chiusa l’entrata di Modugno, in direzione della A14.

Chiusa anche, sulla A14 Bologna-Taranto, l’entrata di Bari nord verso Pescara.

Saranno inoltre chiusi i Rami di allacciamento SS96/R88, per chi proviene da Bari e da Altamura ed è diretto sulla D94 Complanare sud di Bari, verso la A14 e in direzione della SS16 Tangenziale di Bari.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene dalla SS16 Tangenziale di Bari, da Foggia, uscire allo svincolo 9 della Tangenziale e rientrare dallo stesso verso Foggia, proseguire sulla SS16 verso Foggia, sulla SP88 Bitonto-Giovinazzo in direzione di Bitonto ed entrare in A14 alla stazione di Bitonto;

per chi proviene dalla SS16 Tangenziale di Bari, da Brindisi, proseguire sulla SS16 Adriatica verso Foggia, sulla SP88 Bitonto-Giovinazzo in direzione di Bitonto ed entrare in A14 alla stazione di Bitonto;

per chi proviene dalla SS96 ed è diretto sulla A14 verso Pescara, proseguire SS96 verso Bari, sulla SS16 Adriatica in direzione di Foggia, sulla SP88 Bitonto-Giovinazzo in direzione di Bitonto ed entrare in A14 alla stazione di Bitonto;

per chi proviene dallo svincolo di Modugno ed è diretto sulla A14 verso Pescara, proseguire sulla SP1 Modugno-Bari e SS96 Bari-Altamura verso Bari, sulla SS16 in direzione di Foggia, sulla SP88 Bitonto-Giovinazzo verso Bitonto ed entrare in A14 alla stazione di Bitonto;

per chi proviene dalla A14, da Pescara ed è diretto verso lo svincolo di Bari Zona Industriale, utilizzare lo svincolo di Modugno.