D94 COMPLANARE SUD DI BARI: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO BARI ZONA INDUSTRIALE-ALLACCIAMENTO TANGENZIALE

Roma, 20 novembre 2025 – Sulla D94 Complanare sud di Bari (allacciamento A14 Bologna-Taranto/Tangenziale di Bari), per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, giovedì 20, alle 6:00 di venerdì 21 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bari Zona Industriale e l’allacciamento con la Tangenziale di Bari, in direzione di quest’ultima. Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo di Modugno, in entrata verso la Tangenziale e chiuso anche l’allacciamento SS96/R88, per chi proviene dalla SS96 Bari-Altamura ed è diretto sulla D94, verso la Tangenziale.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene dalla A14 ed è diretto verso la Tangenziale di Bari, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Bari Zona Industriale, immettersi sulla SS96 Bari-Altamura verso Bari, fino a raggiungere la Tangenziale;

per chi proviene da Modugno ed è diretto verso la Tangenziale di Bari, seguire le indicazioni per Bari percorrendo la SP1 Bari-Modugno e la SS96 Bari-Altamura, fino a raggiungere l’uscita verso la Tangenziale in direzione Brindisi-Lecce.