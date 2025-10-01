D94 COMPLANARE SUD DI BARI: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO BARI ZONA INDUSTRIALE-ALLACCIAMENTO TANGENZIALE DI BARI

Roma, 1 ottobre 2025 – Sulla D94 Complanare sud di Bari (allacciamento A14 Bologna-Taranto/Tangenziale di Bari), per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 1, alle 6:00 di giovedì 2 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bari Zona Industriale e l’allacciamento con la Tangenziale di Bari, in direzione della Tangenziale.

Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo di Modugno, in entrata verso la Tangenziale e chiuso anche l’allacciamento SS96/R88, per chi proviene dalla SS96 Bari-Altamura ed è diretto sulla D94, verso la Tangenziale. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene dalla A14 ed è diretto verso la Tangenziale di Bari, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Bari Zona Industriale, immettersi sulla SS96 Bari-Altamura verso Bari, fino a raggiungere la Tangenziale;

per chi proviene da Modugno ed è diretto verso la Tangenziale di Bari, seguire le indicazioni per Bari percorrendo la SP1 Bari-Modugno e la SS96 Bari-Altamura, fino a raggiungere l’uscita verso la Tangenziale in direzione Brindisi-Lecce.