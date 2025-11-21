D94 COMPLANARE SUD DI BARI: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A14/SS16 TANGENZIALE-MODUGNO

Roma, 21 novembre 2025 – Sulla D94 Complanare sud di Bari, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 21, alle 6:00 di sabato 22 novembre, sarà sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A14 Bologna-Taranto/SS16 Tangenziale di Bari e Modugno, verso la A14 Bologna-Taranto, direzione Pescara.

In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti itinerari:

per chi proviene da Brindisi, uscire allo svincolo 7B della Tangenziale, immettersi sulla SS96 Bari-Altamura verso Altamura fino allo svincolo di Bari Zona Industriale, per poi entrare sulla A14 alla stazione di Bari nord;

per chi proviene da Foggia, uscire allo svincolo 7 della Tangenziale di Bari e rientrare dallo stesso in direzione di Foggia, uscire poi allo svincolo 7B e proseguire sulla SS96 Bari-Altamura verso Altamura, fino a raggiungere lo svincolo di Bari Zona Industriale con successivo ingresso in A14 alla stazione di Bari nord.