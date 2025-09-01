D94 COMPLANARE SUD DI BARI: CHIUSI PER UNA NOTTE I TRATTI BARI ZONA INDUSTRIALE-TANGENZIALE E ALLACCIAMENTO A14/SS16-MODUGNO

Roma, 1 settembre 2025 – Sulla D94 Complanare sud di Bari (allacciamento A14 Bologna-Taranto/Tangenziale di Bari), per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di stasera, lunedì 1, alle 6:00 di martedì 2 settembre, saranno chiusi i tratti compresi tra Bari Zona Industriale e l’allacciamento con la Tangenziale di Bari, in direzione della Tangenziale e tra l’allacciamento A14 Bologna-Taranto/SS16 Tangenziale di Bari e lo svincolo di Modugno, in direzione della A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

-per chi proviene dalla A14 ed è diretto verso la Tangenziale di Bari, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Bari Zona Industriale, immettersi sulla SS96 Bari-Altamura verso Bari, fino a raggiungere la Tangenziale;

-per chi proviene da Modugno ed è diretto verso la Tangenziale di Bari, seguire le indicazioni per Bari percorrendo la SP1 Bari-Modugno e la SS96 Bari-Altamura, fino a raggiungere la Tangenziale;

-per chi proviene dalla SS16 (da Foggia) ed è diretto sulla A14, in direzione di Pescara, uscire allo svincolo 7 della Tangenziale di Bari, per poi riprendere la stessa Tangenziale in direzione di Foggia, uscire poi allo svincolo 7B della Tangenziale di Bari e proseguire sulla SS96 Bari-Altamura verso Altamura, fino a raggiungere lo svincolo di Bari Zona Industriale con successivo ingresso in A14 alla stazione di Bari nord;

-per chi proviene dalla SS16 (da Brindisi) ed è diretto sulla A14, in direzione di Pescara, uscire allo svincolo 7B della Tangenziale di Bari, con immissione sulla SS96 Bari-Altamura in direzione Altamura, fino a raggiungere lo svincolo di Bari Zona Industriale con successivo ingresso in A14 alla stazione di Bari nord.