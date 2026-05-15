D94 COMPLANARE SUD DI BARI: CHIUSA STANOTTE VERSO LA SS16 TANGENZIALE DI BARI

Roma, 15 maggio 2026 – Per consentire attività di ispezioni e manutenzione delle barriere di sicurezza e attività ispettive agli impianti di illuminazione, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 15, alle 6:00 di sabato 16 maggio, sarà chiuso l’intero tracciato della D94 Complanare sud di Bari, verso la SS16 Tangenziale di Bari.

Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo di Modugno, in entrata verso la SS16 Tangenziale di Bari.

Sulla A14 Bologna-Taranto, sarà chiusa l’uscita della stazione di Bari nord, per chi proviene da Pescara e chiusa anche l’area di servizio “Murge ovest”, situata nel tratto Bitonto-Bari nord, verso Bari.

Inoltre, sarà chiuso anche il Ramo di allacciamento che dal’R88 (Bari Zona Industriale-allacciamento SS96), immette sulla D94 Complanare sud di Bari, verso la Tangenziale.

in alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bitonto, percorrere la SP88 Bitonto Giovinazzo in direzione di Giovinazzo, fino a raggiungere la SS16.