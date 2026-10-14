D94 COMPLANARE SUD DI BARI: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA SS96 BARI-ALTAMURA IN DIREZIONE DI BARI
D94 COMPLANARE SUD DI BARI: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA SS96 BARI-ALTAMURA IN DIREZIONE DI BARI
Roma, 14 ottobre 2026 – Sulla Complanare sud di Bari (D94), per consentire le attività di ripristino delle barriere di sicurezza a seguito un incidente, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 14, alle 6:00 di giovedì 15 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene da Bari nord (A14 Bologna-Taranto) il Ramo di immissione sulla SS96 Bari-Altamura, in direzione Bari.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Modugno, sulla D94.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.