D94 COMPLANARE SUD DI BARI: CHIUSA STANOTTE IN DIREZIONE PESCARA E CHIUSO IL TRATTO BARI ZONA INDUSTRIALE-ALLACCIAMENTO SS16 TANGENZIALE VERSO FOGGIA/BRINDISI/LECCE

Roma, 12 maggio 2026 – Sulla D94 Complanare sud di Bari, per consentire lavori di manutenzione degli impianti idraulici, attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza e lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera martedì 12 alle 6:00 di mercoledì 13 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Bari Zona Industriale e l’allacciamento con la SS16 Tangenziale di Bari, in direzione Foggia/Brindisi/Lecce.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Bari Zona Industriale, percorrere la SS96 Bari-Altamura verso Bari fino a raggiungere la SS16 Tangenziale di Bari;

-sarà chiuso l’intero tracciato della D94 Complanare sud di Bari, in direzione della A14 Bologna-Taranto, in direzione Pescara.

Si precisa che lo svincolo di Modugno sarà chiuso in entrata e in uscita e chiuso anche il Ramo che dalla SS96 Bari-Altamura, con provenienza Bari e Altamura – immette sulla D94 Complanare sud di Bari, verso la A14 e in direzione della SS16 Tangenziale di Bari.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene dalla SS16 Tangenziale di Bari (da Foggia) ed è diretto verso Pescara: uscire allo svincolo 9 della Tangenziale e rientrare dallo stesso verso Foggia, proseguire sulla SS16 in direzione di Foggia, sulla SP88 Bitonto-Giovinazzo verso Bitonto ed entrare in A14 alla stazione di Bitonto;

per chi proviene dalla SS16 Tangenziale di Bari (da Brindisi) ed è diretto verso Pescara: proseguire sulla SS16 verso Foggia, immettersi sulla SP88 Bitonto-Giovinazzo in direzione di Bitonto ed entrare in A14 alla stazione di Bitonto;

-per chi proviene dalla SS96 ed è diretto verso Pescara: proseguire sulla SS96 verso Bari, percorrere la SP88 Bitonto-Giovinazzo in direzione di Bitonto ed entrare in A14 alla stazione di Bitonto;

per chi proviene da Modugno ed è diretto verso Pescara Pescara: proseguire verso Bari sulla SP1 Modugno-Bari e sulla SS96 Bari-Altamura, percorrere la SS16 in direzione di Foggia, la SP88 Bitonto-Giovinazzo verso Bitonto ed entrare in A14 alla stazione di Bitonto;

per chi proviene da Modugno ed è diretto verso la SS16 Tangenziale di Bari: proseguire verso Bari sulla SP1 Bari-Modugno e sulla SS96 Bari-Altamura, fino a raggiungere la SS16 Tangenziale di Bari.