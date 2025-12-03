D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’: USCITA OBBLIGATORIA NOTTURNA ALLA STAZIONE DI VERCELLI OVEST
D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’: USCITA OBBLIGATORIA NOTTURNA ALLA STAZIONE DI VERCELLI OVEST
Roma, 3 dicembre 2025 – Per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo, dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 6 dicembre, chi percorre la D36 Diramazione Stroppiana-Santhià dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce in direzione della A4 Torino-Trieste, dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Vercelli ovest.
Dopo l’uscita obbligatoria a Vercelli ovest, rientrare dalla stessa stazione e riprendere il proprio itinerario in direzione della A4 Torino-Trieste.