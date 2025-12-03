D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO VERCELLI OVEST-ALLACCIAMENTO A26 VERSO LA A26. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA IN DIREZIONE DELLA A4

Roma, 3 dicembre 2025 – Sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Vercelli ovest e l’allacciamento A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, verso la A26, che era prevista dalle 00:00 alle 4:00 di giovedì 4 dicembre.

Di conseguenza, sarà regolarmente accessibile l’area di servizio “Le Risaie ovest”, situata all’interno del suddetto tratto.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura del tratto tra l’allacciamento A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e Vercelli ovest, verso la A4 Torino-Trieste, dalle 22:00 di giovedì 4 alle 4:00 di venerdì 5 dicembre, per consentire il transito di trasporti eccezionali.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Vercelli est, al km 116+800 della A26, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià alla stazione di Vercelli ovest.