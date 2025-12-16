D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO ALLACCIAMENTO A4-VERCELLI OVEST

Roma, 16 dicembre 2025 – Sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento A4 Torino-Trieste e Vercelli ovest, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, martedì 16, alle 6:00 di mercoledì 17 dicembre.

Pertanto, sarà regolarmente accessibile l’area di parcheggio “La Cascina”, situata nel suddetto tratto.