D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO ALLACCIAMENTO A4-VERCELLI OVEST VERSO LA A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE
D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO ALLACCIAMENTO A4-VERCELLI OVEST VERSO LA A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE
Roma, 1 luglio 2026 – Sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento A4 Torino-Trieste e Vercelli ovest, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 1, alle 6:00 di giovedì 2 luglio; di conseguenza, sarà regolarmente accessibile l’area di parcheggio “La Cascina”, situata nel suddetto tratto.