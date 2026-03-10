D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’: REGOLARMENTE APERTA LA STAZIONE DI VERCELLI OVRST E APERTA L’IMMISSIONE A4 TORINO-TRIESTE
Roma, 10 marzo 2026 – Sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià, sono state annullate le seguenti chiusure:
-è stata annullata la chiusura dell’uscita di Vercelli ovest, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, che era prevista dalle 22:00 di mercoledì 11 alle 6:00 di giovedì 12 marzo;
-è stata annullata la chiusura del Ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce verso Milano, che era prevista dalle 22:00 di giovedì 12 alle 6:00 di venerdì 13 marzo.