D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’, RAMO ALLACCIAMENTO A4/D36 E A26: CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 31 maggio 2025 – Sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià, sul Ramo di allacciamento A4 Torino-Trieste/D36 Diramazione Stroppiana-Santhià e sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 3 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 4 GIUGNO

per consentire lavori di manutenzione “Ponte SS1”

sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Vercelli ovest e l’allacciamento con la A4 Torino-Trieste, in direzione di quest’ultima.

Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Cavour est” e chiuse le aree di parcheggio “Pranovi” e “Molino Nuovo” situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vercelli ovest, percorrere la viabilità ordinaria per entrare in A4 alla stazione di Santhià;

-sarà chiuso il ramo di allacciamento che dalla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià immette sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per chi proviene dalla A4 Torino-Trieste ed è diretto verso Gravellona Toce.

In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Vercelli ovest, al km 8+000 della D36 Diramazione Stroppiana-Santhià, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A26 alla stazione di Vercelli est.

Chi supererà oltre la stazione di Vercelli ovest, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A26 verso Genova, dove potrà uscire a Casale Monferrato nord, al km 94+100 e rientrare dalla stessa stazione, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Gravellona Toce.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 4 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 5 GIUGNO

per consentire lavori di manutenzione dei pali luce

sul Ramo di allacciamento A4 Torino-Trieste/D36 Diramazione Stroppiana-Santhià:

-sarà chiusa, per chi proviene da Torino, l’immissione sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

In alternativa, percorrere la Complanare di Santhià, per riprendere il proprio percorso.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 5 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 6 GIUGNO

per consentire lavori di manutenzione dei pali luce

sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce:

-sarà chiuso, per chi proviene da Genova, il ramo di immissione sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià, verso la A4 Torino-Trieste.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Casale Monferrato nord, al km 94+100, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià alla stazione di Vercelli ovest.

Chi supererà la stazione di Casale Monferrato nord, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A26 verso Gravellona Toce, dove potrà uscire a Vercelli est, al km 116+800 e rientrare dalla stessa stazione verso Genova, per riprendere poi il proprio itinerario.