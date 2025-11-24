D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’: CHIUSURE PER ALCUNE ORE NOTTURNE TRATTO VERCELLI OVEST-ALLACCIAMENTO A26 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 24 novembre 2025 – Sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià, per consentire il transito di trasporti eccezionali, sarà chiuso il tratto compreso tra Vercelli ovest e l’allacciamento A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 00:00 alle 4:00 di giovedì 27 novembre, sarà chiuso il tratto Vercelli ovest-allacciamento A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, in direzione di quest’ultima.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Le Risaie ovest”, situata all’interno del suddetto tratto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vercelli ovest, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A26 alla stazione di Vercelli est;

-dalle 22:00 di giovedì 27 alle 4:00 di venerdì 28 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e Vercelli ovest, verso la A4 Torino-Trieste.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Vercelli est, al km 116+800 della A26, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià alla stazione di Vercelli ovest.