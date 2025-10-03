D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA SANTHIA’: CHIUSURE NOTTURNE VERCELLI OVEST
D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA SANTHIA’: CHIUSURE NOTTURNE VERCELLI OVEST
Roma, 3 ottobre 2025 – Sulla D36 Diramazione Stroppiana Santhià, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Vercelli ovest, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 22:00 di lunedì 6 alle 6:00 di martedì 7 ottobre, sarà chiusa in uscita per chi proviene dalla A4 Torino-Trieste;
-dalle 22:00 di martedì 7 alle 6:00 di mercoledì 8 ottobre, sarà chiusa in uscita per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce;
-dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 6:00 di giovedì 9 ottobre, sarà chiusa in entrata verso la A4 Torino-Trieste;
-dalle 22:00 di giovedì 9 alle 6:00 di venerdì 10 ottobre, sarà chiusa in entrata verso la A26 Genova Voltri- Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Vercelli est, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona.