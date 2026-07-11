D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI ALLACCIAMENTO A4-VERCELLI OVEST E IMMISSIONE A26
D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI ALLACCIAMENTO A4-VERCELLI OVEST E IMMISSIONE A26
Roma, 11 luglio 2026 – Sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di martedì 14 alle 6:00 di mercoledì 15 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A4 Torino-Trieste e Vercelli ovest, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “La Cascina”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita in A4 alla stazione di Santhià, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià alla stazione di Vercelli ovest, direzione A26;
-dalle 22:00 di mercoledì 15 alle 6:00 di giovedì 16 luglio, sarà chiuso, per chi proviene dalla A4 Torino-Trieste/Vercelli ovest, il Ramo di immissione sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, verso Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa, immettersi in A26 verso Genova, uscire a Casale Monferrato nord e rientrare dalla stessa stazione in direzione Gravellona Toce;
-dalle 22:00 di venerdì 17 alle 6:00 di sabato 18 luglio, sarà chiuso, per chi proviene dalla A4 Torino-Trieste/Vercelli ovest, il Ramo di immissione sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, verso Genova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa, immettersi in A26 verso Gravellona, uscire a Vercelli est e rientrare dalla stessa stazione in direzione Genova.