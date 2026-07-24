D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA A4 VERSO TORINO
D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA A4 VERSO TORINO
Per lavori esterni alla rete Aspi
Roma, 24 luglio 2026 – Sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià, per consentire lavori di competenza Satap, nelle tre notti di lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce/Vercelli ovest, il Ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Torino.
In alternativa, immettersi in A4 verso Milano, uscire a Santhià e rientrare dalla stessa stazione in direzione Torino.