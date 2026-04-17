D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A4 TORINO-TRIESTE VERSO TORINO
Roma, 17 aprile 2026 – Sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, il Ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Torino, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 22:00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 aprile;
-dalle 22:00 di giovedì 23 alle 6:00 di venerdì 24 aprile.
In alternativa, immettersi in A4 verso Milano, uscire a Santhià e rientrare dalla stessa stazione in direzione Torino.