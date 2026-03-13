D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA SANTHIA’: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A4, AREA DI SERVIZIO LE RISAIE OVEST, USCITA STAZIONE VERCELLI OVEST E AREA DI PARCHEGGIO LA CASCINA
D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA SANTHIA’: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A4, AREA DI SERVIZIO LE RISAIE OVEST, USCITA STAZIONE VERCELLI OVEST E AREA DI PARCHEGGIO LA CASCINA
Roma, 13 marzo 2026 – Sulla D36 Diramazione Stroppiana Santhià, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 16 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 17 MARZO
-sarà chiuso, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, il Ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Torino.
In alternativa, immettersi sulla A4 verso Milano, uscire a Biandrate e rientrare dalla stessa stazione in direzione Torino;
-sarà chiusa l’area di servizio “Le Risaie ovest”, situata nel tratto compreso tra Vercelli ovest e l’allacciamento A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, in direzione della A26.
DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 17 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 18 MARZO
-sarà chiusa la stazione di Vercelli ovest, in uscita per chi proviene dalla A4 Torino-Trieste.
In alternativa si consiglia di immettersi sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce in direzione Gravellona e uscire a Vercelli est.
DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 18 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 19 MARZO
-sarà chiusa l’area di parcheggio “La Cascina”, situata nel tratto compreso tra l’allacciamento A4 Torino-Trieste e Vercelli ovest, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.