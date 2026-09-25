D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE
D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE
Roma, 25 settembre 2026 – Sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià, per consentire lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, nelle cinque notti di lunedì 28, martedì 29, mercoledì 30 settembre, giovedì 1 e venerdì 2 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso, per chi proviene dalla A4 Torino-Trieste, il Ramo di immissione sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, verso Genova.
In alternativa, immettersi in A26 verso Gravellona Toce, uscire a Vercelli est e rientrare dalla stessa stazione in direzione Genova.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.