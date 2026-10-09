D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI VERCELLI OVEST
D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI VERCELLI OVEST
Roma, 9 ottobre 2026 – Sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, sarà chiusa la stazione di Vercelli ovest, in entrata verso la A4 Torino-Trieste, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 22:00 di lunedì 12 alle 6:00 di martedì 13 ottobre;
-dalle 22:00 di giovedì 15 alle 6:00 di venerdì 16 ottobre.
In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Vercelli est, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.